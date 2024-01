Lunadira Rilis Lagu untuk Melupakan Rasa Patah Hati

jpnn.com, MALAYSIA - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Malaysia, Lunadira menghadirkan single baru berjudul 'Crying Over Nothing (wah wah)' pada awal 2024 ini.

Berbeda dengan karya terdahulu, Lunadira kini mengubah arah musiknya ke nuansa yang lebih ceria dan bergenre drum and bass (DnB).

Adapun Crying Over Nothing (wah wah) merupakan materi yang bakal menghiasi album mendatang, 'I’ll be Alright, Right?'.

Lagu yang diproduksi oleh I-SKY itu merupakan sebuah soundtrack untuk melupakan rasa patah hati, sebuah tema yang kerap dibawakan Lunadira pada single-single sebelumnya.

Lunadira mengatakan Crying Over Nothing (wah wah) berkisah soal sebagian besar hubungan adalah pelajaran pembelajaran sebelum menemukan satu orang yang memang ditakdirkan.

"Crying Over Nothing (wah wah)’ adalah keluhan atas pengalaman cinta yang telah hilang, dan usaha untuk melanjutkan hidup dengan mencoba menilai rendah rasa sakit yang harus kita alami agar terasa lebih mudah untuk move on," kata Lunadira, Jumat (12/1).

Pemilik nama asli Nadira itu terkenal dengan karakter vokal yang manis dan kecerdasan dalam merangkai lirik.

Kisah yang dibawa oleh Lunadira melalui karya bagaikan sebuah bunga lembut yang dicampuri oleh berbagai emosi seperti perasaan rapuh gembira, namun juga ada sisi penuh introspeksi diri.