Mahakam The Signature by Jakarta Garden City Raih Properti Indonesia Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Perumahan skala kota (township) Jakarta Garden City seluas 370 hektar, yang dikembangkan PT Mitra Sindo Sukses, anak perusahaan dari PT Modernland Realty Tbk. di Jakarta Timur, meraih penghargaan di ajang Properti Indonesia Award 2024 (PIA 2024) untuk Kategori: Property Development - Sub Kategori: Housing Development.

Annual Award Ceremony digelar oleh Majalah Properti Indonesia di Dua Mutiara Ballroom, Hotel JW Marriott Mega Kuningan, Jakarta, pada Jumat (29/11).

Acara bertema Emphasizing Energy-efficient Buildings, Green Infrastructure, and Sustainable Development Strategies tersebut menetapkan sebanyak 35 penerima golden trophy Properti Indonesia Award yang diberikan kepada stakeholder industri properti, khususnya perusahaan real estat, property supporting business (brokerage & perbankan) serta proyek terbaik yang menjadi referensi konsumen di Jabodetabek dan di beberapa kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Salah satunya, Jakarta Garden City melalui proyek Mahakam The Signature yang mendapat penghargaan The Prospective Premium Housing Cluster in Jakarta.

Predikat ini diberikan karena salah satu cluster hunian premium di Jakarta Garden City tersebut memiliki sejumlah keunggulan sesuai kriteria umum penilaian PIA 2024, antara lain; lokasi yang strategis, mengedepankan aspek lingkungan, kelengkapan fasilitas, desain modern dan fungsional serta potensi investasi.

“Kami sangat berbangga dan senang karena kembali mendapatkan apresiasi dari Majalah Properti Indonesia untuk proyek Mahakam The Signature di Jakarta di Garden City. Penghargaan ini tentunya memotivasi kami bekerja lebih semangat lagi untuk membuat Jakarta Garden City semakin berkembang di masa datang. Kami juga berterima kasih atas kepercayaan masyarakat dan konsumen yang telah memilih Jakarta Garden City sebagai lokasi hunian maupun berbisnis,” ujar Ruswin Yusdiantoro, Technical General Manager Jakarta Garden City.

Mahakam The Signature merupakan hunian masterpiece premium teranyar di perumahan JGC yang mengusung konsep desain kontemporer yang menyatu dengan alam.

Konsep ini terlihat dari bangunan rumah yang didesain dengan gaya resort untuk memberikan kenyamanan dan kemewahan bagi penghuninya (home resort).