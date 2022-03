Mahasiswa Harus Punya Mimpi yang Tinggi Seperti Tukul Arwana

jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Dharma Persada (Unsada) Dr. Tri Mardjoko, S.E., M.A. mengatakan mahasiswa harus punya semangat tinggi dalam menggapai cita-citanya. Untuk punya semangat tinggi, mahasiswa harus mengubah mindset-nya.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam webinar nasional “Change Your Mindset To Make Your Dreams Come True” besutan Himpunan Mahasiswa Manajemen Unsada, Sabtu (26/3).

“Webinar ini memberikan input bagaimana mahasiswa mengasah mindset positif untuk mengubah segala keterbatasan dan tantangan yang ada menjadi sebuah mimpi yang besar," kata Dr. Tri Mardjoko dalam sambutannya.

Sementara itu, Dr. Firsan Nova, CEO Nexus Risk Mitigation and Strategic Communication yang membawakan materi mind diet menyampaikan, tahap awal (dalam mind diet) adalah seorang harus mampu menentukan mimpi besarnya yang tidak realistis.

Hal ini diperlukan agar tahap selanjutnya tumbuh mindset atau pemikiran positif untuk menggapai mimpi-mimpi tersebut.

Dia mencontohkan, Tukul Arwana, komedian papan atas. Awalnya, Tukul merupakan seorang yang miskin, tidak tamat SMP, orang tuanya sulit, bergaul dengan tukang sopir angkot, dan lainnya. Namun, lihat apa yang dimiliki seorang Tukul.

Tukul, kata Dr. Firsan Nova, memiliki mimpi untuk menjadi seorang komedian ternama di Indonesia. Akhirnya dia berjuang tahap demi tahap untuk keluar dari keterbatasannya dalam menggapai mimpi tersebut.

Firsan yang juga alumni S1 Manajemen Unsada menambahkan, saat seseorang sudah memiliki mimpi tersebut maka perlu untuk memilah mana saja perkataan yang memotivasi meraih mimpi tersebut dan orang-orang yang tepat untuk memberikan dukungan.