Mahasiswa Usahid Sukses Mengedukasi Siswa SMK, Bijak Menggunakan TikTok

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa FIKOM Usahid sukses menggelar kegiatan pengabdian masyarakat yang rutin dilakukan setiap tahunnya.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 14 Juli di SMK Atlantica Wisata Pulomas, Jakarta Timur itu mengusung tema Being a Creative and Confident Gen Z’s in TikTok dengan fokus materi pada Do and Dont’s menjadi seorang pengguna media sosial yang bijak.

Merri Safarwati Putri, S.Sos, M.Si selaku penanggung jawab kegiatan sekaligus menjadi narasumber pertama menuturkan kegiatan yang dikemas dalam bentuk edukasi berupa pelatihan singkat mengenai Do and Dont’s Creative Content ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi generasi muda khususnya siswa-siswi SMA/SMK/sederajat.

"Sehingga lebih bijak dalam menggunakan Tiktok, bisa memilah-milih mana yang baik untuk diunggah dan mana yang tidak baik. Mana yang tidak baik untuk ditonton dan mana yang tidak baik untuk ditonton pada TikTok," tutur dosen pengajar FIKOM Usahid ini dalam paparannya dikutip Senin (24/7).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SMK Atlantica Wisata Jakarta Ahmad Yani SE., M.Si menambahkan kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ini diharapkan bisa menambah pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide menarik seluruh peserta untuk menggunakan sosial media dengan baik

Rangkaian acara diikuti peserta dari kelas 10 sampai 12 SMK Atlantica Wisata Jakarta berjalan menarik, apalagi ada tanya jawab dengan narasumber kedua Tiara Shafa Andini, TikTok Influencer.

Tiara yang tengah menuntut ilmu di FIKOM Usahid membagikan berbagai tips menggunakan sosial media yang aman.

Acara ini makin meriah karena diselingi dengan challenge TikTok berhadiah menarik bagi para peserta yang aktif.