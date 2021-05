Mahen Rilis Seamin Tak Seiman, Lagu Tentang Cinta Beda Agama

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi yang tengah naik daun, Mahen merilis lagu terbaru berjudul Seamin Tak Seiman.

Diciptakannya bersama Beraldy Dean, lagu pop tersebut mengangkat tema tentang hubungan cinta beda agama.

"Aku suka banget sama lagu ini, tentang cinta beda agama," kata Mahen, Senin (3/5).

Baca Juga: Log Zhelebour Siap Orbitkan Band Baru asal Surabaya

Pria 24 tahun itu menilai banyak orang di luar sana yang mengalami hubungan cinta beda agama.

Mahen ingin menemani mereka-mereka yang sedang bimbang melanjutkan hubungan tersebut.

"Aku juga dahulu pernah sih, menjalani hubungan beda agama, cinta pertama pula," ucapnya.

Pemilik nama lengkap Petrus Mahendra itu mengatakan lagu Seamin Tak Seiman terinspirasi dari lagu Will Gittens yang berjudul A Day With You.

Mahen yang dibantu Beraldy Dean mengerjakan lagu tersebut hanya dalam 4 jam.