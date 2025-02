Main Bareng Ariel Tatum di Film Terbaru, Abidzar: Kami Jadi Dekat Banget, Dia Ini Idola Gue

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Abidzar Al-Ghifari beradu akting dengan Ariel Tatum dalam film A Business Proposal.

Putra Umi Pipik itu mengaku tak menyangka saat tahu dirinya dipasangkan dengan Ariel Tatum dalam film tersebut.

Abidzar, bahkan mengaku sempat syok saat tahu bahwa Ariel Tatum menjadi lawan mainnya.

"Jadi, pas gue tahu gue terpilih dalam film Bussines Proposal ini dan gue tahu bahwa Ariel Tatum yang akan menjadi kawan bermain gue, gue shock sih sebenarnya," ujar Abidzar Al-Ghifari di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (31/1).

Pasalnya, pria 23 tahun tersebut mengidolakan Ariel Tatum sejak lama.

Atas alasan tersebut, dia pun merasa syok saat mengetahui aktris tersebut yang menjadi lawan mainnya.

"Karena wow, dia ini idola gue, dan i have a crush on her, gue sangat-sangat suka melihat dia, terlebih di saat waktu itu gue melihat foto dia sama neneknya," ucap Abidzar.

Dia mengaku dirinya sempat merasa canggung saat pertama kali bertemu dengan Ariel Tatum.