Malam Tahun Baru, BCL Umrah Bareng Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL memilih untuk melaksanakan umrah pada malam tahun baru.

Tidak sendiri, dia berangkat ke tanah suci bersama keluarga.

BCL membagikan sejumlah foto saat umrah melalui akun miliknya di Instagram.

"Alhamdulillah, umrah di malam terakhir di tahun 2023," ungkap BCL, Senin (1/1).

Dalam beberapa foto yang diunggah, perempuan berusia 40 tahun itu terlihat berpose di depan Ka'bah.

BCL tampak berfoto dengan suaminya, Tiko Aryawardhana.

Selain itu, pasangan selebritas tersebut juga berpose dengan anaknya, Noah Sinclair.

"Thank you 2023, it's been amazing. Happy new year," lanjut BCL.