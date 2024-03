Maliq & D'Essentials Hingga Bilal Indrajaya Meriahkan Ramadan Jazz Festival

jpnn.com, JAKARTA - Maliq & D'Essentials, Ecoutez, hingga Bilal Indrajaya turut meramaikan hari pertama Ramadan Jazz Festival (RJF) 2024.

Festival musik ini digelar selama dua malam berturut-turut, 29-30 Maret 2024, di Plataran Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua Remaja Islam Masjid Cut Meutia (RICMA) Muhammad Ridho Dafiutomo mengatakan, acara tersebut berkonsep tiket berdonasi untuk Palestina.

Menurut Muhammad Ridho Dafiutomo, penyaluran donasi tersebut bekerja sama dengan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.

"Di Indonesia ini Harmony comes from Unity, either way, Unity also comes from Harmony. Ini menjadi tema Ramadhan Jazz Festival 2024," ujar Ridho, dalam keterangannya, Sabtu (30/3).

Sementara itu, Agus Setiawan Basuni dari WartaJazz mengapresiasi penyelenggaraan Ramadan Jazz Festival tahun ini.

"Ini adalah satu-satunya Jazz Festival di yang digelar di bulan Ramadan, di pelataran masjid, dan diselenggarakan oleh anak-anak muda," tuturnya.

Muhammad Pradana Indraputra yang mewakili Pengurus Yayasan Masjid Cut Meutia dalam sambutannya mengatakan bahwa RJF tidak hanya sebagai bentuk dakwah yang inovatif.