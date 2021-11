Manajer Khabib Disebut Terlibat Keributan dengan Rekan Conor McGregor

jpnn.com, JAKARTA - Manajer Khabib Nurmagomedov Ali Abdelaziz dilaporkan menampar teman baik Conor McGregor, Dillon Danis dalam perhelatan UFC 268.

Insiden itu diduga terjadi di belakang panggung Madison Square Garden. Menariknya, Danis yang justru dikeluarkan dari gedung tersebut, bukan Abdelaziz.

Orang pertama yang mengabarkan kejadian ini ialah jurnalis MMA, John Morgan. Melalui cuitan di akun twitter pribadinya, Morgan menggambarkan bagaimana ihwal insiden tersebut terjadi.

"Ali Abdelaziz menampar Dillon Danis di belakang panggung UFC 268. Menurut beberapa saksi mata, Danis dikeluarkan dari gedung," tulis Morgan.

Ali Abdelaziz slapped Dillon Danis backstage tonight at #UFC268 according to multiple people who witnessed the incident. Danis was then apparently removed from the building.



Reached out to @AliAbdelaziz00, but he declined to comment.