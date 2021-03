Manchester City Cuma Butuh 5 Kemenangan Lagi Untuk jadi Juara

jpnn.com, LONDON - Manchester City makin menjauh dari para pesaingnya di klasemen Premier League.

City kini berjarak 17 poin dari peringkat kedua klasemen yang diduduki Manchester United, dan di atas kertas tim asuhan Pep Guardiola itu hanya butuh lima kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara musim ini.

Kemenangan terbaru City lahir di markas Fulham, Stadion Craven Cottage, London, Minggu (14/3) WIB.

City menang tiga gol tanpa balas. Sergio Aguero mencetak gol perdananya sejak Januari 2020 dalam laga tersebut.

417 - Sergio Agüero has ended a run of 13 appearances, 641 minutes of play and 24 shots without scoring in the Premier League, with his penalty against Fulham his first league goal since January 2020 v Sheff Utd, 417 days ago. Awaited. #FULMCI pic.twitter.com/klMMRZwPTL — OptaJoe (@OptaJoe) March 13, 2021