Manchester City Diserang Virus Corona, Laga Versus Everton Ditunda

jpnn.com, LIVERPOOL - Operator Premier League mengumumkan laga antara Everton melawan Manchester City yang seharusnya digelar di Goodison Park, Liverpool, Selasa (29/12) ditangguhkan karena menipisnya skuad tim tamu menyusul merebaknya kasus positif COVID-19.

Hal itu diputuskan selepas pertemuan Dewan Pimpinan Premier League menyusul permintaan dari kubu City untuk penundaan pertandingan karena pada Senin pagi waktu setempat, banyak hasil positif dalam tes COVID-19 di timnya.

Sebelumnya, pada Hari Natal, City mengonfirmasi Gabriel Jesus dan Kyle Walker positif terjangkiti COVID-19 serta dua staf pelatih mereka.

Pihak City tak mengungkapkan berapa banyak kasus positif COVID-19 baru di dalam skuadnya maupun individu yang bersangkutan, tetapi menyatakan telah menutup markas latihan mereka, Etihad Campus.

???? | Following a Premier League Board Meeting this afternoon, #EFC has been informed that tonight's fixture against @ManCity has been postponed on medical grounds due to an increase in cases of COVID-19 in the Manchester City squad. — Everton (@Everton) December 28, 2020