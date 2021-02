Manchester City Taklukkan Borussia Moenchengladbach

jpnn.com, BUDAPEST - Manchester City membekuk Borussia Moenchengladbach 2-0 pada leg pertama 16 Besar Liga Champions di Stadion Puskas Arena, Budapest, Hongaria, Kamis (25/2) dini hari WIB.

Bernardo Silva dan Gabriel Jesus mencetak gol-gol kemenangan yang menjadi modal penting bagi City menjelang leg kedua yang akan dimainkan dua pekan lagi di Manchester.

Sejak awal laga, Gladbach lebih banyak disibukkan menggalang pertahanan termasuk ketika Matthias Ginter menghalau tembakan Raheem Sterling pada menit keenam.

Pada menit ke-27, Sterling mengajukan protes meminta hadiah tendangan penalti setelah Ramy Bensebaini berusaha menjegal bola di dalam area terlarang, tetapi wasit Artur Manuel Soares Dias mengabaikan tuntutan tersebut.

3 - Bernardo Silva's opener was his 35th goal for Manchester City in all competitions, but only his third with a headed finish. Ghosted. pic.twitter.com/JhKlYbw2iH — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2021