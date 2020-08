Manchester United Butuh 120 Menit Tembus Semifinal, Itu pun Berkat Penalti

jpnn.com, KOLN - Manchester United membutuhkan extra time untuk mengalahkan FC Copenhagen (Koebenhavn) dalam perempat final Liga Europa di Rhein Energie Stadion, Koln, Selasa (11/8) dini hari WIB.

Bruno Fernandes mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, melalui titik penalti di menit ke-95.

Fernandes tercatat telah menyumbang sebelas gol untuk MU sejak kedatangannya di bursa transfer musim dingin.

Copenhagen memang membuat MU frustrasi, terutama lantaran apiknya penampilan kiper mereka Karl-Johan Johnsson.

Karl-Johan Johnsson made THIRTEEN saves against Man Utd, the most by a goalkeeper in a single #UCL or #UEL game since the start of the 2016-17 season... at least.



Only a Bruno Fernandes penalty could beat him. ???? pic.twitter.com/IH9OEE13ip — Squawka Football (@Squawka) August 10, 2020