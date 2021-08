Manfaatkan Momen, Kiper Reims Ajak Anaknya Berfoto dengan Lionel Messi

jpnn.com, PARIS - Megabintang Paris Saint-Germain, yakni Lionel Messi akhirnya melakukan debut untuk tim barunya di musim 2021/22.

Ini kali pertama Messi turun di pertandingan resmi usai terakhir bermain untuk Argentina di Copa Amerika 2021, Juli lalu.

Bermain di kandang Reims, La Pulga -julukan Lionel Messi masuk dari bangku cadangan pada menit 66' menggantikan Neymar.

Hadirnya mantan pemain Barcelona itu di lapangan disambut meriah oleh para penonton yang datang langsung ke Stadion Auguste Delaune.

The Messi Effect ????????



Reims goalkeeper Predrag Rajkovic asked Leo to have a photo with his child after their Ligue 1 clash. pic.twitter.com/wj5farL6ml — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 29, 2021