Mantap, Harga Emas Hari Ini Naik Lagi, Bun!

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), mencatat kenaikan tiga hari bertuntun.

Harga emas hari ini kembali melonjak lantaran pelemahan USD, bahkan ketika imbal hasil obligasi pemerintah AS yang meningkat membatasi kenaikannya.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD 5,7 atau 0,31 persen, menjadi ditutup USD 1.847,80 dolar AS per ounce.

Emas membukukan kenaikan mingguan 1,8 persen pekan lalu, mengakhiri kerugian empat pekan yang merupakan penurunan mingguan terpanjang sejak 17 Agustus 2018.

Emas berjangka menguat USD 0,9 atau 0,05 persen menjadi USD 1.842,10 pada Jumat (20/5/2022).

Analis senior OANDA Jeffrey Halley mengatakan USD yang biasanya bergerak terbalik terhadap emas, turun pada Senin (23/5) setelah mencatat kerugian mingguan pertama dalam hampir dua bulan.

Imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun menguat setelah penurunan beruntun tiga sesi.

Indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 1,04 persen menjadi 102,0760.