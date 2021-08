Mantap! PIS dan PIMD Gandeng Low Sulphur Fuel Oil Trading di Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina International Shipping Pte Ltd (PISPL) dan Pertamina International Marketing and Distribution Pte Ltd (PIMD) telah menjalin kemitraan strategis untuk mengoptimalkan kapal VLCC PIS PIONEER sebagai Floating Storage Unit (FSU) di Tanjung Pelepas, Malaysia.

PIMD mulai mengoperasikan PIS PIONEER, VLCC buatan Jepang 2004, untuk jangka waktu sewa sebagai FSU pada 24 Juli 2021.

FSU PIS PIONEER telah berhasil menyelesaikan transfer minyak pertamanya ke tongkang yang dikendalikan PIMD EAGER pada 28 Juli 2021 di mana selanjutnya EAGER mengirimkan produk LSFO kepada pelanggan PIMD di Singapura.

"PIS PIONEER merupakan VLCC pertama yang dioperasikan oleh PT Pertamina International Shipping," kata Corporate Secretary PT PIS Arief Sukmara dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (13/8).

Diperoleh pada 2018, kapal tersebut sudah melayani berbagai Penyewa dan Perusahaan Minyak International seperti PV Oil (Vietnam), S-Oil (Korea Selatan), Equinor (Norwegia), Petrobras (Brazil), SCI (India), BPCL (India), Hyundai Merchant Marine (Korea Selatan), dan lainnya.

PIS PIONEER merupakan salah satu kapal FSU yang telah mendapatkan persetujuan sebagai titik suplai / supply point dari proses asesmen FOB Singapore Marine Fuel yang dilakukan oleh S&P Global Platts selama beroperasi di Singapura dalam jangka waktu satu setengah tahun terakhir periode sewa pada 2019-2021.

Setelah menyelesaikan lebih dari 200 pelayanan operasional STS yang sukses di Tanjung Pelepas Malaysia, kapal tersebut kembali ke PIS pada Mei 2021. PIS PIONEER baru saja menyelesaikan pelayaran sementara ke Exxon setelah mengirimkan kargo dari Timur Tengah ke terminal Thaioil di Sriracha, Thailand pada Juli 2021. FSU PIS PIONEER beroperasi dengan standar operasional dan standar ramah lingkungan , untuk menunjukkan komitmennya kepada PIMD sebagai Penyewa.

Menurut Arief, PIMD anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), berambisi untuk menjadi pemimpin pasar dalam bisnis bunker di Singapura dan bersaing dengan Perusahaan Minyak Internasional (IOC) dan Perusahaan Perdagangan lainnya di Asia.