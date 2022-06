Mantap! Satria Dewa: Gatotkaca Bertarung di Amerika Serikat dan Kanada

jpnn.com, JAKARTA - Film Satria Dewa: Gatotkaca tengah tayang di seluruh bioskop Indonesia.

Tidak hanya di dalam negeri, film arahan sutradara Hanung Bramantyo itu bakal 'bertarung' alias beredar di Amerika Serikat dan Kanada.

Satria Dewa: Gatotkaca akan dibawa ke sana oleh Well Go USA, sebuah perusahaan distribusi yang berbasis di Amerika Serikat yang telah sepakat dengan Satria Dewa Studio.

Setelah melewati proses diskusi dan negosiasi, Well Go USA mengambil hak untuk mendistribusikan film Satria Dewa: Gatotkaca di Amerika Serikat dan Kanada. Hak tersebut meliputi bioskop, sampai ke video on demand.

Well Go USA merupakan perusahaan distribusi film yang berbasis di Amerika Serikat dan banyak memegang hak distribusi atas film-film terkenal di dunia. Seperti, franchise IP Man yang dibintangi Donny Yen, The Police Story yang dibintangi Jacky Chan, dan sebagainya.

"Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Satria Dewa Studio untuk membawa film Satria Dewa: Gatotkaca ke penonton di Amerika Utara," kata Tony Vandeveerdonk, Executive Vice President Well Go USA.

CEO Well Go USA, Doris Pfardrescher menyatakan pihaknya sangat gembira bisa bekerja sama dengan Satria Dewa Studio.