Mantap! Tokopedia Bawa Brand Lokal Indonesia ke Ajang Fesyen Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi Indonesia, Tokopedia mendukung pegiat usaha lokal, khususnya industri fesyen dan kecantikan untuk menciptakan peluang sekaligus memajukan ekonomi kreatif bangsa.

Selama 13 tahun berdiri, Tokopedia berupaya membantu pegiat usaha lokal untuk memulai dan membangun bisnis hingga meraja di negeri sendiri, bahkan setara dengan brand kelas dunia.

“Tokopedia telah mengawal berbagai merek lokal fesyen dan kecantikan, yaitu Heaven Lights, Wearing Klamby, Erigo, Jewel Rocks dan BLP Beauty, untuk menampilkan produk di berbagai ajang dunia,” ujar External Communications Senior Lead Tokopedia, Rizky Juanita Azuz, pada media gathering bertema Tokopedia dukung pegiat usaha lokal bangun bisnis setara brand kelas dunia, Senin (17/10).

Pada September 2022, koleksi Heaven Lights dan Erigo sukses disorot dalam perhelatan New York Fashion Week (NYFW), sedangkan Wearing Klamby memamerkan koleksinya di London Fashion Week (LFW).

Kemudian, Jewel Rocks dan BLP Beauty melenggang di Paris Fashion Week (PFW) trade show di awal Oktober 2022.

Head of PR and Marketing Heaven Lights Anastasia Gretti Schender mengatakan berkat Tokopedia dan KBRI New York, Heaven Lights bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah global melalui NYFW.

Selanjutnya, Founder and CMO BLP Beauty Lizie Parra menyampaikan dengan dukungan Tokopedia, BLP Beauty berhasil memperkenalkan produk kecantikan lokal di panggung dunia lewat PFW.

"Pada perhelatan bergengsi ini, BLP Beauty menjadi brand lokal kecantikan pertama yang terpilih oleh KBRI Paris dan L’Adresse Paris Agency untuk menampilkan koleksi bersama dengan brand lain dari Asia Tenggara. Kalau Korea bisa punya K-Beauty, Indo-Beauty juga punya potensi besar untuk mendunia," kata Lizie.