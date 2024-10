Marissa Haque Meninggal Dunia, Ada Satu Permintaan

jpnn.com - KABAR duka datang dari keluarga selebritas Ikang Fawzi. Istrinya, Marissa Haque meninggal dunia.

Berita duka tersebut pertama kali disampaikan sang putri, Chiki Fawzi melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahan Instagram Stories, Chiki menyebutkan sang ibu telah berpulang.

"Telah berpulang ke Rahmatullah, Ibu Marissa, Ibu saya, saya mohon Ibu," begitu tertulis keterangan unggahan Chiki, dikutip Rabu (2/10).

Dalam unggahan lainnya, dia menyatakan sang ibu meminta hanya mau dimakamkan di Tanah Kusir Bintaro.

Chiki Fawzi pun meminta bantuan warganet untuk memberitahu cara menghubungi pihak Tanah Kusir.

"Ibuku cuma mau dimakamkan di Tanah Kusir. Instagram, please do your magic, aku mau berikan yang terbaik untuk ibu, aku harus apa, hubungi siapa," imbuhnya.

Marissa lahir di Balikpapan pada 15 Oktober 1962.