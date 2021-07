Marshanda Akan Selalu Mendukung Nia Ramadhani

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marshanda mengatakan bakal selalu memberi dukungan untuk sahabatnya, Nia Ramadhani.

Meski belum bisa bertemu, ia akan menyemangati istri Ardi Bakrie itu setiap saat.

"Aku sayang sama Nia, apa pun yang Nia butuhin, apa pun yang Nia ingin share ke aku, saat sudah bisa ketemu, I will be here for you," kata Marshanda kepada awak media, Selasa (13/7).

Bintang sinetron Bidadari itu mengaku berencana menjenguk Ramadhani dan Ardi Bakrie yang tengah rehabilitasi.

Namun, Marshanda tidak bisa merealisasikan rencananya lantaran suami istri itu belum bisa ditemui.

"Aku mau jenguk ke tempat rehabilitasi habis selesai syuting, tetapi aku tanya ke keluarga ternyata belum boleh dijenguk," jelasnya.

Chacha, sapaannya, bakal menunggu waktu yang tepat untuk menengok Nia Ramadhani.

Marshanda berharap Nia Ramadhani bisa segera ditemui di tempat rehabilitasi.