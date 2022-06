Marshanda Buka Praktik Konsultasi Kesehatan Mental

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marshanda tampaknya sudah berserah diri kepada Tuhan, pascadivonis tumor payudara.

Kini, bintang sinetron Bidadari itu sedang sibuk menjalani pengobatan di Bali.

Sembari menjalani pengobatan, Marshanda bakal mengisi waktu luangnya dengan membuka pratik konseling terkait kesehatan mental.

"Aku bikin konseling one on one (satu per satu), aku nge-healing (mengobati)," kata Marshanda saat jumpa pers virtual.

Marshanda berpikir tak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput. Terlebih, kondisi kesehatannya saat ini sedang tidak baik.

Janda anak satu itu mengaku ingin dikenal sebagai orang yang bermanfaat semasa hidupnya.

"Aku menyebut diriku sarana transformasi. Aku enggak mau menyebut penyembuh," bebernya.

Mantan istri Ben Kasyafani itu cukup sering berbagi ilmu mengenai kesehatan mental di media sosial.