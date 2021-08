jpnn.com, JAKARTA - Artis Marshanda menyampaikan kabar duka melalui akunnya di Instagram.

Dia mengabarkan bahwa neneknya, Sofie Rustam Yusuf meninggal dunia.

"Innalillahi wainnailaihi rojiun. Percaya enggak percaya Oma sudah enggak ada," tulis Marshanda, Sabtu (7/8).

Mantan istri Ben Kasyafani itu mengungkapkan rasa sayang sang nenek kepada dirinya.

"Oma selalu sayang dan perhatian sama Caca. I can't believe you're gone," lanjutnya.

Ibu satu anak itu juga meminta doa untuk almarhumah neneknya agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Rest in love, rest in peace Oma Sofie Rustam Yusuf. I love you. Forever you will live in my heart," ujarnya.

Unggahan Marshanda itu pun menuai simpati dari rekan sesama artis. Mereka turut menuliskan belasungkawa. (jlo/jpnn)



