Marvel Studio Umumkan Proyek Fantastic Four Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Marvel Studio mengumumkan bahwa film Fantastic Four terbaru sedang dalam proses pra-produksi.

Pimpinan Marvel Studio Kevin Feige mengumumkan kabar tersebut dalam acara Disney Investor's Day.

Dia mengatakan bahwa film terbaru dari Fantastic Four disutradarai oleh Jon Watts, sutradara Spiderman: Homecoming.

Setelah akuisisi Disney atas 20th Century Fox, Feige sebelumnya telah mengumumkan di San Diego Comic Con 2019 bahwa penawaran Fantastic Four baru akan segera hadir.

Kini, Feige mengonfirmasi berita tersebut meski belum ada detail mengenai skala waktu atau tanggal rilis yang diharapkan.

"Jon Watts akan menyutradarai film fitur baru Keluarga Pertama Marvel, Fantastic Four!," ujar Feige melalui laman Twitter Marvel Studios.

Sebelumnya pada Jumat (11/12), Marvel juga merilis trailer lengkap untuk tiga seri Marvel yang akan tayang di Disney+.

Serial ini termasuk "WandaVision", "The Falcon and the Winter Soldier" dan "Loki".(antara/jpnn)



