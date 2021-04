Maserati MC20 Didaulat Sebagai Mobil Berdesain Terbaik

jpnn.com - Maserati MC20 berhasil membawa penghargaan "Best of the Best" di ajang Red Dot Awards 2021, kategori desain produk.

Supercar asal Italia dinilai memiliki desain dengan estetika terbaik.

CEO Maserati, Davide Grasso mengungkapkan misi Maserati ialah mengembangkan mobil yang akan dikenang di masa depan sebagai model yang meluncurkan Era Baru Maserati.

"Dan saya pikir kami telah mencapai tujuan kami dengan MC20," kata dia.

Penghargaan yang diadakan setiap tahun sejak 1955 itu selalu memberikan penghargaan atas keunggulan di bidang desain produk dan merek serta komunikasi di tingkat global.

Penilaian melibatkan juri kredibel yang terdiri dari 50 pakar internasional untuk memilih produk dalam hampir lima puluh kategori berbeda, dari mode hingga aksesori dan dari perabot hingga kendaraan.

"Kami merasa terhormat menerima penghargaan didambakan ini, yang mengakui kerja seluruh tim yang telah bekerja keras dalam proyek unik dan menciptakan sebuah mobil yang membuka babak baru dalam sejarah Maserati," kata Kepala Desain Maserati, Klaus Busse.

MC20 dirancang oleh Centro Stile Maserati di Turin, merupakan perpaduan antara keanggunan dan kecakapan sebuah mobil sport.