Masih Berhubungan Baik Dengan Prilly Latuconsina, Maxime Bouttier Sempat Curhat Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Maxime Bouttier membintangi film Ticket to Paradise bersama aktor Hollywood George Clooney dan Julia Roberts.

Aktor berdarah Perancis itu mengaku, mantan kekasihnya, Prilly Latuconsina sangat mendukungnya atas keterlibatannya dalam film tersebut.

"She was happy, dia supportnya sangat bagus suportif," ujar Maxime Bouttier di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Dia mengakui sempat bercerita soal dirinya mendapat tawaran untuk berakting di film Ticket To Paradise.

Hal ini lantaran hubungannya dengan Prilly Latuconsina masih terjalin dengan baik.

Menurutnya, mereka masih saling mendukung satu sama lain, walau tidak sama seperti dulu.

"Kami masih tetap kontak, dia teman baik aku. So we have conversations. Ya, dia adalah support yang sangat bagus buat aku," ucap Maxime Bouttier.

Lantas, apa yang membuatnya masih menjaga hubungan baik dengan sang mantan?