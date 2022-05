Masih Rahasiakan Nama Si Buah Hati, Suami Jessica Iskandar Beri Bocoran Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan aktris Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag masih merahasiakan nama buah hati mereka ke publik.

Pasalnya, belum semua anggota keluarga Vincent dan Jessica Iskandar bertemu dengan buah hati mereka.

"Karena lebih ke honor of my family and Jess family sih. Pandemi, keluarga kami enggak lengkap yang sudah ketemu dia," ujar Vincent Verhaag di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (9/5).

Baca Juga: Gegara ini Vincent Verhaag Sempat Gugup Jelang Jessica Iskandar Melahirkan

Dia pun ingin mempertemukan terlebih dahulu buah hatinya dengan keluarga lengkap mereka.

Setelah itu, dia dan Jedar-sapaan Jessica Iskandar, bakal mengumumkannya ke publik.

"Jadi, aku pengin temui dulu sama keluarga besar kami masing-masing, lalu publish biar respect dan honor-nya ke keluarga," ucap Vincent.

Meski belum mengungkapkan nama anaknya, tetapi mereka tetap menjelaskan arti dari nama tersebut.

Adapun nama tersebut memiliki arti dan doa agar sang buah hati kelak bisa menjadi pemimpin yang baik.