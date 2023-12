Masuk Sony Music Entertainment Indonesia, Abeliano Hadirkan Lagu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Abeliano memulai babak dalam perjalanan karier di industri musik Indonesia.

Setelah berkarier sebagai musisi independen, pada 2023 ini dia resmi bergabung dengan salah satu label musik terbesar Sony Music Entertainment Indonesia.

Musikus yang karib disapa Abel itu kini meluncurkan karya terbaru yang berjudul 'Love Me Like You Say You Do.

Ditulis secara tunggal oleh Abeliano, Love Me Like You Say You Do adalah sebuah karya musik midtempo berdurasi 3 menit dan 40 detik.

Lagu itu bertutur mengenai luapan gundah sang tokoh utama dalam sebuah cerita cinta yang hendak mempertanyakan kesungguhan hati pasangannya.

Produksi musik Love Me Like You Say You Do yang utamanya disusun oleh gitar dan perkusi, menegaskan cita rasa musik pop-rock yang nostalgik sekaligus segar.

Selain itu, vokal Abeliano yang sangat maskulin pun berhasil melukiskan muram bimbang seorang lelaki yang berada di sebuah titik persimpangan.



Abeliano mengungkapkan bahwa cikal bakal lagu Love Me Like You Say You Do digarap sepanjang era pandemik.

"Aku pertama kali mencoba menulis lagu ini sekitar dua tahun lalu, dan aku sangat senang sekaligus bersyukur bahwa lagu 'Love Me Like You Say You Do' ini bisa didengarkan oleh semua orang, setelah penantian yang cukup panjang," kata Abeliano, Jumat (15/12).



Love Me Like You Say You Do bukanlah kali pertama Abeliano menggarap sebuah lagu cinta.