Masyarakat Adat Berperan Penting dalam Menyejahterakan Papua

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memaksimalkan proteksi terhadap lingkungan, Pemerintah Provinsi Papua telah melibatkan para tokoh adat untuk terlibat dan turun langsung menjaga lingkungan.

Kebijakan melibatkan para tokoh adat dipandang penting karena para pemimpin adat tersebut memiliki potensi untuk menggerakan masyarakat dalam melestarikan lingkungan.

Presiden RI Joko Widodo juga telah berkomitmen kuat untuk membangun Papua secara komprehensif.

Dia meminta kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat.

Pemerintah bertekad mengajak bicara seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat sehingga dapat merumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera.

Hal ini terungkap dalam Webinar Protecting the Environment and Building Peace in Papua, Kamis (16/12).

Semua narasumber sepakat bahwa tradisi dan masyarakat adat memiliki peran penting dalam proses pembangunan yang mensejahterakan sekaligus proses membangun perdamaian di Tanah Papua.

Hal ini penting dilakukan untuk meredam berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang bermula dari perasaan keterarsingan dan ketimpangan serta meminimalisir adanya pelanggaran HAM.