Mau Kerja di PNM Persero? Cek Dulu nih Gaji Pokoknya, Wow

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani atau PNM merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang jasa keuangan.

Ada banyak posisi kerja yang ditawarkan dengan gaji PNM Persero yang bervariasi.

Bagi kamu yang berminat bekerja di PNM Persero, simak daftar kisaran https://gajipokok.id/ PNM Persero.

Berikut daftar gaji di PNM Persero di berbagai posisi.



1. Account Officer: Rp 2,9 juta per bulan

2. Account Officer Micro: Rp 2,5 juta per bulan

3. Administration Staff: Rp 2,5 juta per bulan

4. Analis Kredit: Rp 3,5 juta per bulan

5. Analis Pembiayaan: Rp 2,6 juta per bulan

6. Analis Pembiayaan Unit: Rp 2,9 juta per bulan

7. Cashier: Rp 2 juta per bulan

8. Collector: Rp 2,1 juta per bulan

9. Collector Unit: Rp 2 juta per bulan

10. Credit Reviewer: Rp 4 juta per bulan

11. Credit Risk Reviewer: Rp 6 juta per bulan

12. Driver: Rp 0,9 juta per bulan

13. Engineer: Rp 2,5 juta per bulan

14. Finance and Accounting: Rp 6 juta per bulan

15. Funding Analyst: Rp 3,8 juta per bulan

16. HR Staff: Rp4 Juta per bulan

17. Information Technology Support: Rp 3 juta per bulan

18. Information Technology Staff Rp 4 juta per bulan

19. Internal Controller: Rp 4 juta per bulan

20. Junior Staff/Account Staff: Rp 1,5 juta per bulan

21. Kepala Cabang: Rp 5,6 juta per bulan

22. Kolektor: Rp 2,5 juta per bulan

23. Koordinator : Rp 4 juta per bulan

24. Legal Officer: Rp 4 juta per bulan

25. Legal Staff: Rp 3,2 juta per bulan

26. Loan Officer: Rp 2,5 juta per bulan

27. Manager: Rp 6 Juta per bulan

28. Manajer Unit: Rp 5,1 juta per bulan

29. Marketing: Rp 2,2 juta per bulan

30. Marketing Executive Marketing Communication: Rp 4 juta per bulan

31. Marketing Head: Rp 6 juta per bulan

32. Marketing SME: Rp 6 juta per bulan

33. Marketing Staff: Rp 3 juta per bulan

34. Marketing Staff Development Program: R 3,5 juta per bulan

35. Office Boy: Rp 1,5 juta per bulan

36. Officer: Rp5 juta per bulan

37. Operational Administration: Rp 2,9 juta per bulan

38. Operational Staff: Rp 3,9 juta per bulan

39. Pembina: Rp 4 juta per bulan

40. Project Support: Rp 4 juta per bulan

41. Receptionist: Rp 0,9 juta per bulan

42. Remedial Klaster: Rp 2,5 juta per bulan

43. SDM: Rp 4 juta per bulan

44. Security: Rp 1,5 kuta per bulan

45. Sekretaris: Rp 10 juta per bulan

46. Senior Account Officer: Rp 3,4 juta per bulan

47. Staf Administrasi: Rp 6 juta per bulan

48. Staff Accounting: Rp 4 juta per bulan

49. Unit Manager: Rp 5,4 juta per bulan

50. Unit Operational: R 2,9 juta per bulan

Itulah daftar lengkap Gaji dan UMR karyawan di PT PNM Persero berdasarkan update dari gajipokok.id. (jpnn)