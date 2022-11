Maudy Ayunda dan Aeris Beaute Berkolaborasi, Hasilkan Produk Kualitas Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Maudy Ayunda menjalin kolaborasi dengan produk alat kecantikan asli Indonesia, Aeris Beaute.

Sinergi kedua pihak memiliki visi dan misi yang sama yaitu memprioritaskan dan mengenal diri sendiri secara lebih baik.

Maudy Ayunda dan Aeris Beaute kemudian menghasilkan Dreamkeeper Guided Journal serta serangkaian produk perawatan diri lainnya.

Produk inovatif yang dihasilkan terdiri dari On The Go Premium Set, Dreamy Sweater, dan Dreamy Headband yang berguna untuk merawat diri individu dari luar dan dalam khususnya bagi wanita.

Hingga saat ini, kolaborasi yang berlangsung sejak November 2021 itu mendapat respons positif dari pengguna.

Dua sahabat, Patricia dan Teresa sebagai pencipta Aeris seakan memberi titik terang bagi pegguna alat make up mendapatkan produk yang terbaik.

"Seperti namanya, Aeris arti lainnya yaitu membumi, terjangkau dengan kualitas tinggi dan juga ramah. lingkungan. Kami meluncurkan produk alat make up Aeris sejak September 2018 lalu," kata Patricia, Selasa (15/11).



Dalam perjalanannya, Aeris ingin memenuhi keinginan beauty artist memiliki alat make up yang tidak kalah kualitasnya dengan produk luar negeri.

Aeris kemudian fokus memproduksi beauty tools (alat-alat makeup) dan bukan kosmetik.