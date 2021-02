Mawar De Jongh dan Vino Bastian Terlibat di Film Lockdown?

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Mawar De Jongh mengawali 2021 ini, dengan bermain dalam film berjudul Lockdown.

Hal itu terungkap dari unggahan di akun Instagram Mawar De Jongh, @mawar_eva, baru-baru ini.

Pesohor kelahiran 26 September 2001 itu mengunggah foto adegan bersama Vino Bastian.

Mawar De Jongh hanya memberikan tagar #comingsoon Lockdown (2021) pada unggahannya tersebut.

Aktor Vino Sebastian rupanya juga mengunggah potret yang sama dengan Mawar De Jongh, di akunnya di Instagram.

Dalam foto itu, Vino dan Mawar saling bertatap dengan raut muka sedih.

Baca Juga: Mawar De Jongh Semringah Film Teman Tapi Menikah 2 Tayang Streaming

“If you truly love someone, don’t ever decorate their eyes with tears. #comingatyou #vinogbastian,” tulis Vino.

Unggahan tersebut membuat para penggemar mereka bertanya-tanya. Mereka menebak judul film yang dibintangi Vino dan Mawar.