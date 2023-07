Maxime Bouttier Pamer Foto Bertelanjang Dada, Luna Maya Langsung Baper

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Luna Maya dengan Maxime Bouttier makin lengket, meski belum ada pengakuan resmi berpacaran.

Keduanya tak segan memberikan komentar-komentar manis melalui akun media sosial mereka.

Terbaru, Luna Maya terlihat baper alias terbawa perasaaan pada unggahan potret Maxime yang bertelanjang dadan di Threads.

"Double chin-nya agak-agak memang," tulis Maxime, sebagai keterangan foto yang diunggahnya.

Luna pun meninggalkan komentar mengggoda untuk mantan kekasih Prilly Latuconsina itu.

"Why so (emotikon api membara)," balas pemain film The Doll itu.

Sebelumnya, Maxime juga memberikan komentar pada unggahan mantan kekasih Ariel NOAH itu.

"Bisalah swing-swing raket dikit," komentar Maxime Bouttier.