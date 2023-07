Mazda CX-60 Mild Hybrid Resmi Mengaspal, Para Sultan Silakan Merapat

jpnn.com, JAKARTA - PT. Eurokars Motor Indonesia (EMI), meluncurkan sport utility vehicle (SUV) terbaru All-new Mazda CX-60 yang mengusung teknologi mild hybrid.

Agen pemegang merek (APM) Mazda di Indonesia itu membanderol All new CX-60 seharga Rp 1,1 miliar.

Managing Director Eurokars Motor Indonesia Ricky Thio menyebut All new Mazda CX-60 hadir dengan membawa ideologi The Perfect Jinba-Ittai.

“Desain Mazda CX-60, sarat dengan cerminan budaya dan lahir dari filosofi estetika Jepang yang unik. Filosofi Jinba-Ittai yang lebih disempurnakan lagi oleh para engineer Mazda, menjadikan SUV sebagai mobil dengan ideologi The Perfect Jinba-Ittai,” kata dia, saat peluncuran di Jakarta, Rabu (26/7).

Filosofi itu mendefinisikan hubungan tanpa batas antara mobil dengan pengemudi.

Ideologi Jinba-Ittai yang telah berkembang selama tiga generasi, mengubah pengalaman berkendara dan memikat para penggemar mobil di seluruh dunia.