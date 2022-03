Mbak Puan Tekankan Pentingnya Diplomasi Parlemen untuk Menjembatani Perbedaan

jpnn.com, BALI - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan diplomasi antara parlemen negara bisa memperkuat kerja sama internasional.

Hal tersebut diungkapkan Puan pada saat membuka First Meeting of the Steering Committee di IPU ke-144 BICC, Nusa Dua, Bali, Senin (21/3).

"Kami mengakui pentingnya diplomasi parlemen yang dapat berkontribusi menjembatani perbedaan antar negara serta memperkuat kerja sama internasional, multilateralisme , dan menolak unilateralisme,” kata Puan.

Politikus PDIP itu mengatakan IPU telah membuktikan efektivitas dialog antar anggota parlemen untuk mengimplementasikan demokrasi, memelihara perdamaian, mempromosikan hak asasi manusia, memajukan kesetaraan gender, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kendati begitu, dia melihat masih kerap munculnya perbedaan antar negara terhadap isu-isu global.

Puan menilai hal tersebut wajar,tetapi harus disikapi dengan bijaksana.

Dia juga menyerukan penguatan kemitraan global dan multilateral dalam menyelesaikan beberapa tantangan global.

Tantangan global yang dimaksud mulai dari konflik antar negara, pandemi berkepanjangan, dan tantangan perubahan iklim.