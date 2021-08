Mbappe, Messi dan Neymar Masuk Skuad PSG Untuk Laga Vs Reims

jpnn.com, PARIS - Pelatih Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino memasukkan nama Kylian Mbappe dan Lionel Messi ke dalam daftar skuad yang bakal meladeni tuan rumah Reims, Senin (30/8) dini hari WIB.

Masuknya nama Mbappe makin membuat saga transfer si pemain ke Real Madrid menjadi belum jelas.

Konon Madrid memberi deadline kepada PSG untuk menjawab tawaran kedua mereka Minggu malam ini.

Dengan sisa waktu dua hari lagi jendela tranfer pemain ditutup, Real Madrid pengin memastikan Mbappe masuk skuad mereka atau tidak sebelum jeda internasional (laga uji coba timnas) pekan depan.

???? A group of 22 players are in the squad for the trip to Reims ????#SDRPSG pic.twitter.com/8PONgR8rH2 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 29, 2021