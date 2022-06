McD Hadir Lagi di Rusia, Begini Penampakannya

jpnn.com, JAKARTA - Rusia akan segera kembali memiliki restoran cepat saji McDonald's (McD).

Restoran yang menghadirkan menu utama ayam goreng itu akan kembali dibuka di Kota Moskow, Rusia pada hari Minggu.

Dikutip dari Reuters ada yang berbeda dari McD yang akan akan dibuka di Negara Beruang Merah itu.

McD akan memiliki nama baru, yakni "Vkusno & Tochka" (Tasty and that's it).

Sebelumnya, McDonald's yang sudah 30 tahun berbisnis di Rusia memutuskan untuk meninggalkan negara itu sebagai imbas konflik dengan Ukraina.

Kepala eksekutif Vkusno & Tochka Oleg Paroev mengatakan perusahaan berencana membuka kembali 200 restoran di Rusia pada akhir Juni dan 850 restoran hingga akhir musim panas.

"Tujuan kami adalah agar para tamu tidak melihat perbedaan pada kualitas maupun suasana," kata Paroev pada pembukaan gerai Vkusno & Tochka yang tepat berdiri di atas bangunan McDonald's pertama yang dibuka di Soviet - Moskow pada 1990.

Sama seperti McDonald's, Vkusno & Tochka merupakan restoran cepat saji dengan menu makanan dan minuman yang mirip dengan McD.