Medley 3 Lagu dari Indonesia Timur, Dorrein Lolos ke Grand Final KFC Mencari Bucket

jpnn.com, JAKARTA - Babak Live Show Top 5 KFC Mencari Bucket berlangsung sengit dan mendebarkan pada Minggu (8/10).

Lima kontestan yang terdiri dari Nazla, Rowi, Ghatfaan, Dorrein, dan Asep menampilkan performa maksimal di atas panggung demi mendapat pujian juri.



Juri pada Live Show Top 5 atau semifinal KFC Mencari Bucket yakni Anya Geraldine, Vidi Aldiano, dan Maia Estianty.

Salah satu penampilan kontestan paling mencuri perhatian yakni Dorrein.

Dia menuai banyak pujian berkat keputusannya membawakan tiga lagu daerah asalnya, Maluku yaitu Enggo Lari, Rame-Rame, dan Jang Ganggu secara medley, dengan tambahan koreografi yang memukau.



"Kamu suaranya luar biasa, stabil, bagus, sudah enggak ada nervous. Kamu dari awal sampe akhir pitch on point semua," kata Maia Estianty mengomentari penampilan Dorrein.



Tidak hanya Maia Estianty, Vidi Aldiano juga mengaku sangat terkesan.

Menurutnya, penampilan Dorrein dengan lagu berbahasa daerah merupakan salah satu best moment selama ajang pencarian bakat yang diinisiasi Kuy Entertainment itu berlangsung.



"Ini one of the best selama gua nonton KFC Mencari Bucket. Itu lagunya susah banget loh, semuanya nadanya miring dan tadi nadanya on point semua," puji Vidi Aldiano.



Dorrein pun merasa bersyukur penampilannya mendapat apresiasi dari para juri.

Soal keputusan membawakan tiga lagu berbahasa daerah di panggung besar KFC Mencari Bucket, dia mengaku sudah mempersiapkannya sebagai rasa bangga sebagai orang timur Indonesia.



"Alasan aku bawakan lagu medley tadi karena aku asalnya dari Timur, aku belum pernah bawain lagu Timur di panggung besar," beber Dorrein.



Aksi memukau Dorrien di babak Live Show Top 5 KFC Mencari Bucket juga pada akhirnya sukses membawanya ke babak grand final yang akan berlangsung pada 15 Oktober 2023 mendatang.

Dia maju sebagai kontestan dengan perolehan polling tertinggi di angka 26,6 persen.



Selain Dorrein, dua kontestan lain yang juga masuk ke babak Grand Final KFC Mencari Bucket yakni Ghaftaan dan Rowi.

Sementara itu, dua semifinalis lain, Asep dan Nazla harus ikhlas tersingkir dari ajang tersebut.



Penampilan Dorrein, Ghatfaan, dan Rowi di babak Grand Final Live Show KFC Mencari Bucket dapat disaksikan secara livestream pada Minggu (15/10) melalui akun KUY Entertainment di YouTube. (ded/jpnn)