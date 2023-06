Megawati Ungkap Pentingnya Sisi Ini Demi Gali Potensi Kelautan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menyambut positif kerja sama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Pusat Hidro Oseanografi TNI AL (Pushidrosal).

Terlebih lagi, kata dia, Pushidrosal sebelumnya mampu memetakan apa yang disebut Laut Dalam di Indonesia melalui ekspedisi Jala Citra I, II, dan III.

Megawati mengatakan itu saat menjadi pembicara dalam Seminar Internasional Hari Hidrografi Dunia Tahun 2023 dengan tema Hydrography-Underpinning The Digital Twin of The Ocean di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/6).

"Hasil ekspedisi Jala Citra tersebut telah membawa Pushidrosal ke panggung dunia dengan diterimanya sebagai Anggota Tetap Hidro Oseanografi Dunia di bawah UNESCO," kata Megawati.

Presiden kelima RI itu menyebut berbagai temuan data dan informasi laut hasil kerja sama Pushidrosal bersama BRIN bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi biru yang berkelanjutan.

"Saya percaya, bahwa melalui riset dan inovasi, serta kerja sama dengan seluruh stakeholders di dalam menggali semua potensi kelautan Indonesia, akan mempercepat jalan kemakmuran Indonesia," ujar Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Megawati menilai penting bagi Indonesia melakukan penelitian terhadap sisi kelautan.

Dengan begitu, setiap elemen bangsa bisa memahami dan mengetahui kandungan yang ada dalam perairan di Tanah Air.