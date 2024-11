Melahirkan Anak Pertama di Thailand, Patricia Gouw Ungkap Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Model Patricia Gouw mengungkapkan alasan dirinya melahirkan putri pertamanya di salah satu rumah sakit Bangkok, Thailand.

Dia mengungkapkan ada kondisi khusus saat dirinya hamil yang membuatnya harus melahirkan di luar Indonesia.

"Jadi, memang ada kondisi khusus pada saat aku hamil. Jadi memang dokter indonesia pun menyarankan aku lebih baik di luar saja. jadi pada saat itu antara Bangkok atau Singapura," ujar Patricia Gouw di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (11/11).

Namun, waktu melahirkan yang sudah mepet membuat dirinya harus mengecek ketersediaan dokter dan rumah sakit.

Kala itu, rumah sakit dan dokter yang tersedia berada di Bangkok.

"Karena sudah last minute banget udah kehamilan minggu ke-34. Jadi, aku harus terbang nih di mana dokter yang paling available di Bangkok. Jadi, aku ke Bangkok karena sebelumnya sudah setiap bulan aku check up di bangkok juga," tutur Patricia Gouw.

Selain itu, suaminya, Daniel Bertoli juga menyarankannya untuk melahirkan di luar Indonesia. Patricia Gouw lantas menjelaskan alasannya.

"Bukannya enggak bisa ya (dokter lokal), cuma begini, ada yang menyanggupi, tetapi suami aku juga enggak yakin. Karena suami aku juga sebenarnya penginnya aku lahiran di luar negeri," ucapnya.