Melaney Ricardo Positif Covid-19, Bagaimana Hasil Tes Rekan Artis dan Keluarganya?

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Melaney Ricardo dinyatakan positif Covid-19. Dia sudah satu bulan berjuang melawan virus asal Wuhan, Tiongkok tersebut.

Meski begitu, Melaney tetap bersyukur lantaran rekan sesama artis yang berinteraksi dengannya dinyatakan negatif virus tersebut.

Hal itu diungkapnya dalam video yang diunggah di kanal YouTube Meleney Ricardo pada Senin (2/11).

"Orang-orang semua yang ketemu sama aku, yang mungkin terpapar sama aku puji Tuhan mereka semua negatif," kata Melaney.

Dia juga bersyukur keluarganya tidak ikut terpapar virus tersebut, termasuk kedua anaknya yang masih kecil.

"My mom, my dad, my family dan Tyson yang tidur sama aku dan dia yang mengantarkan aku ke rumah sakit, puji Tuhan dia negatif," bebernya.

Padahal, lanjut Melaney, semua orang-orang terdekatnya sempat khawatir akan terpapar virus tersebut.

“Puji Tuhan dilindungi semua, termasuk bibi-bibi di sini yang kerja. Sopir juga hasilnya negatif,” ujar Melaney.