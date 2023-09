Melaney Ricardo: Semoga Kebahagiaan Untuk Luna Maya

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Melaney Ricardo ikut senang atas kebahagiaan sahabatnya, Luna Maya yang kini menjalin hubungan asmara dengan Maxime Bouttier.

Terlebih, Luna Maya memang sudah lama memilih untuk sendiri.

Di ulang tahun yang ke-40, pemain film Suzzanna itu tampak berbahagia lantaran di kelilingi oleh keluarga, sahabat, dan sang kekasih.

Luna Maya juga mempublikasikan hubungan asmaranya di acara ulang tahunnya tersebut.

"Jadi, sudah bersahabat lama lalu akhirnya Luna jomblo sekian lama, akhirnya ada yang bisa dipublish, iya dong. Hari kebahagiaan dia 40 tahun," ujar Melaney Ricardo di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (4/9).

Namun, disinggung apakah Luna Maya akan segera melepas masa lajangnya, Melaney mengaku tak mengetahuinya.

Baca Juga: Luna Maya dan Maxime Bouttier Akhirnya Mesra di Depan Publik

Dia pun enggan berkomentar soal kabar Luna Maya dilamar oleh Maxime Bouttier.

"Kalau rencana married atau segala macam itu back to them ya, kami enggak tahu, tetapi, at the end, aku sama teman-teman cuma bisa mendoakan, semoga kebahagiaan untuk Luna," tutur Melaney Ricardo.