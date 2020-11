Melbourne Resmi Dinyatakan Sukses Membasmi Virus Corona Secara Efektif

Sudah resmi untuk menyatakan negara bagian Victoria dengan ibukota Melbourne tak ada penularan virus corona selama empat minggu.

Secara umum periode 28 hari tanpa kasus penularan baru COVID-19 menjadi bukti jika Victoria secara efektif telah membasmi virus corona.

Menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa dan sebuah hasil yang sulit dicapai, seperti dikatakan sejumlah pengkritik.

Semuanya bisa dicapai berkat aturan 'lockdown' yang ketat di Victoria dan pencapaian yang tinggi, lebih cepat daripada apa yang dicapai New South Wales (NSW) dengan ibukota Sydney.

Hanya satu negara bagian yang mencatat kasus penularan

Premier NSW, Gladys Berejiklian telah berulang kali mengatakan jika membasmi virus corona adalah hal yang "tidak realistis".

