Melisha Indonesian Idol Meninggal, Melitha Sidabutar Kenang Sosok Saudara Kembarnya

jpnn.com, JAKARTA - Melitha Sidabutar dirundung rasa duka pascasaudara kembarnya Melisha Sidabutar meninggal dunia pada Selasa (8/12).

Finalis Top 35 Indonesia Idol itu menghembuskan napas terakhir karena pembengkakan jantung.

Lewat unggahan akun Instagram miliknya, Melitha mencurahkan rasa kehilangan mendalam.

Baginya sang kakak adalah sosok yang sangat baik dan akan sulit baginya hidup tanpa Melisha.

Melitha juga membagikan berbagai momen saat mereka bersama. Baginya, Melisha adalah sosok terhebat yang pernah ditemuinya.

“The best person I’ve ever know. She’s the prettiest person I’ve ever met,” serunya.

“Ini anak loveable banget yah, I wish you know how much you are loved kak. I love you, always,” tulisnya.

Meski begitu, dia berusaha tegar dengan menerima apa yang terjadi sudah merupakan takdir Tuhan.