Meluncur di GIIAS, STARGAZER X Tawarkan Mobilitas Menyenangkan dan Fitur Melimpah

jpnn.com, TANGERANG - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) resmi meluncurkan STARGAZER X di lantai Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Mobil tujuh penumpang itu menghadirkan pengalaman mobilitas menyenangkan yang dipadukan rangkaian fitur canggih untuk mendukung kebutuhan dan gaya hidup masyarakat Indonesia sehari-hari.

Woojune Cha, President Director PT Hyundai Motors Indonesia mengatakan Hyundai STARGAZER X sebagai kendaraan yang bisa menjawab kebutuhan dan permintaan masyarakat.

Sebab, kata dia, mobil tersebut memiliki fitur hingga spesifikasi canggih yang memiliki interior luas, mewah, dan nyaman untuk memaksimalkan performa berkendara yang dinamis..

"Kami berharap STARGAZER X dapat menjadi teman perjalanan di kondisi apa pun dan kapan pun. Dengan desain dan inovasi terkini, Unleash the X in You bersama STARGAZER X,” kata dia.

Sementara itu, Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, menjelaskan, Hyundai STARGAZER X didesain berdasarkan aspirasi pelanggan Indonesia.

Mengusung konsep ‘Unleash the X in You’, mobil tersebut hadir sebagai kendaraan yang menawarkan kenyamanan dan penampilan yang stylish bersama fitur keamanan lengkap untuk memberikan pengalaman mobilitas terbaik.

Hyundai STARGAZER X mempertahankan DNA lini STARGAZER yang menawarkan kenyamanan berkendara dengan mengusung desain one-curve terbukti dari desain interiornya yang luas.

STARGAZER X memiliki panjang 4.495 mm, lebar 1.815 mm, dan tinggi 1,710 mm, danvl wheelbase 2.780 mm.