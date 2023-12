Memantapkan Format Kandang dan Tandang, IBL Bekerja Sama dengan Liga Basket Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Basketball League (IBL) melakukan terobosan baru dengan bekerja sama Liga Basket Jepang, B-League.

Kerja sama tersebut dilakukan Selasa (5/12) di kawasan Senayan, Jakarta dengan dihadiri Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah bersama Chairman B-League, Shinji Shimada.

Dalam isi Memorandum of Understanding (MoU) kedua pihak, membahas mengenai pengelolaan pertandingan home and away yang mulai diterapkan IBL pada musim 2024.

Format itu sejatinya baru di Indonesia ketimbang di Jepang yang telah terlaksana sejak tujuh tahun silam.

Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah berharap kerja sama itu dapat membantu tim-tim nantinya mengarungi kompetisi yang akan digelar dengan format kandang dan tandang.

"Dengan pengalaman yang sudah dimiliki kami percaya profesionalnya B. League dalam mengelola sebuah liga dan pentingnya memajukan industri dengan model bisnis yang tepat."

"B-League juga terbukti berhasil membantu setiap klub membangun fan base-nya masing-masing dan potensi perolehan pendapatan. Pertukaran ilmu ini yang kami harap bisa meningkatkan profesionalitas IBL ke depan," ungkap Junas.

Chairman of BLG, Shinji Shimada mengaku senang dengan kerja sama itu mengingat dirinya juga akan belajar banyak mengenai kompetisi basket di Indonesia.