Membanggakan, Bocah 12 Tahun Ini Sudah Bisa Beli Mobil Mewah Sendiri

jpnn.com - BARU-baru ini seorang bocah 12 tahun di Malaysia sontak viral lantaran di usia belianya sudah membeli mobil mewah sendiri yaitu Toyota Alphard Vellfire.

Gadis kecil itu bernama Alyssa Dezek. Dia berhasil berhasil membeli mobil seharga 250 ribu Ringgit Malaysia atau sekitar Rp840 juta dari hasil kerja kerasnya.

Dikutip dari laman Cnalifestyle, Rabu (8/7), penyanyi cilik berambut panjang itu memang cukup dikenal di Negeri Jiran. Bahkan dia memiliki channel YouTube yang subcribe-nya lebih dari 3 juta.

Dari hasil kerja kerasnya baik di YouTube maupun di dunia nyata, Alyssa berhasil mengumpulkan uang untuk membeli mobil mewah asal Jepang itu.

Bahkan ia memposting foto dirinya di sebuah mobil mewahnya di media sosial Instagram saat dirinya baru membeli mobil petama.

“Puji Tuhan. My first car,” tulis @alyssa_dezek official.

Namun rupanya dirinya mendapatkan reaksi negatif dari netizen karena dia dianggap terlalu berlebihan membeli mobil tersebut.

Netizen menyarankan di usia yang masih terbilang muda lebih baik uangnya digunakan untuk biaya pendidikannya.