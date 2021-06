Memilih Hijrah dan Bercadar, Five Vi Mengaku Kesal Disangka Sakit

jpnn.com - Aktris Five Vi memutuskan berhijrah setelah teringat akan kematian yang dialami setiap manusia



Saat ini, pemain film Terowongan Casablanca itu bahkan telah memutuskan untuk bercadar.



"(Aku) dapat hidayah itu di usia 40 ya tahun 2019. Awalnya ingat kematian," ujar Five Vi di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (22/6).



Hal itu pun membuat perempuan 41 tahun tersebut mengingat dosa-dosanya selama ini.



Five Vi pun mengaku takut tak memiliki tabungan amal ibadah saat ajal menjemput kelak.



Walhasil, pemilik nama asli Fivey Rachmawati itu memilih berhijrah.



"Kayaknya amalan aku juga kurang, apa yang mesti aku bawa ketika ketemu sama Allah," tutur Five Vi.



Menurutnya, dia kerap diberikan pertanda saat tengah mendalami agama.



Seakan pertanda itu menunjukkan bahwa apa yang tengah dia lakukan merupakan jalan yang benar.



"Kebetulan juga aku suka melihat cuplikan kajian singkat dari Instagram. Lucunya saat aku mau tahu hukum-hukumnya ya tiba-tiba tuh ada," ucap Five Vi.



Namun, Five Vi terkadang kesal dengan orang-orang yang menanyakan alasannya berhijrah.



Terlebih ada saja orang yang mengira perubahan sikap dan penampilan pemain film Cintaku Selamanya itu akibat tengah berjuang melawan suatu penyakit.



"Ngeselin juga, ada orang kenal aku suruh nanyain, ‘Five Fi itu kenapa? Sakit?’ Orang hijrah disangka sakit. Alhamdulillah aku sehat wal alfiat," kata Five Vi.



Menurutnya, hidayah dari Tuhan datang tanpa disangka dan melalui berbagai cara.



Dia pun bersyukur mendapatkan hidayah tersebut dan hijrah.



"Hidayah, kan, di tangan Allah. Jadi, aku alhamdulillah bahwa enggak disangka-sangka begitu cepat ditarik gitu," ucap Five Vi.

Aktris kelahiran Mojokerto itu telah memutuskan memakai hijab sejak Desember 2019.



Namun, belakangan ini Five Vi memutuskan untuk bercadar. (mcr7/jpnn)



