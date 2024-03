Mempererat Hubungan dengan Awak Media, Epson Indonesia Gelar Buka Puasa Bersama

jpnn.com, JAKARTA - PT Epson Indonesia kembali mengadakan acara buka puasa bersama dengan awak media dari seluruh Indonesia, Rabu (27/3).

Acara yang berlangsung di sebuah restoran di Jakarta Selatan tersebut dihadiri Managing Director Epson Indonesia Ng Ngee Khiang, Head of Marketing Division Riswin Lie, Head of Finance & Corporate Service Epson M Husni Nurdin, dan Head of Brand & Communication Nolly Dhanurendra, serta sejumlah perwakilan lain dari perusahaan tersebut.

Dalam sambutannya, Ng Ngee Khiang menyampaikan apresiasi atas hubungan yang baik antara Epson Indonesia dan media.

"Kami mengapresiasi hubungan yang baik antara Epson Indonesia dengan awak media. Kami melihat hubungan ini sudah terjalin baik, harapan kami semoga hubungan baik ini akan terus terjalin di masa yang akan datang," ujar Ng Ngee Khiang.

Senada disampaikan Riswin Lie, Head of Marketing Division Epson yang mengucapkan terima kasih kepada media atas dukungannya terhadap Epson Indonesia dengan pemberitaan yang positif.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media selama FY23 Epson kontribusi media membantu Epson sehingga mencapai kenaikan yang signifikan. Untuk itu, kami sangat mengapresiasi hubungan yang baik ini," ungkap Riswin.

Acara tersebut juga diisi dengan ceramah dan hikmah Ramadan oleh Ustaz Azam Elhaq.

Dalam ceramahnya, Ustaz Azam yang akrab disapa itu menekankan pentingnya hikmah puasa, yaitu melatih kesabaran dan mencapai derajat taqwa.