Menaker Ida Minta BBPK3 Makassar Out of The Box dalam Peningkatan Pelayanan

jpnn.com, MAKASSAR - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta semua pegawai di lingkungan Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBPK3) Makassar terus berinovasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Dia menyebut, pegawai BBPK3 Makassar harus mulai berubah dan berpikir kreatif atau out of the box, walaupun dengan alokasi anggaran yang kurang memadai.

"Kami harus bisa memanfaatkan apa yang ada dan memaksimalkannya dengan cara memprioritaskan apa yang seharusnya," kata Ida Fauziyah saat meninjau di BBPK3 Makassar, Jumat (19/3).

Lebih lanjut, Ida Fauziah mengatakan, BBPK3 Makassar memiliki tugas pokok melaksanakan pengembangan pengujian, pemeriksaan K3, peningkatan kapasitas tenaga K3, serta pemberdayaan di bidang K3.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan pegawai harus bisa memaksimalkan apa yang sudah ada untuk melakukan pelayanan.

"Untuk itu saya mendorong teman-teman di BBPK3 untuk berpikir inovasi dengan gagasan-gagasan yang ada dan jangan patah semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar perempuan kelahiran Mojokerto itu.

Kepala BBPK3 Makassar Aminah AS, mengatakan, sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Ketenagakerjaan, BBPK3 Makassar memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang K3.

"Oleh karena itu, BBPK3 sangat berterima kasih dengan kehadiran Ibu Menteri Ida Fauziyah, semoga bisa membangkitkan semangat pegawai BBPK3 untuk terus berinovasi dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Aminah. (jpnn)