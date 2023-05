Menaker Ida Sebut Ada 5 Komite Besar Akan Bahas Isu Ketenagakerjaan di Sidang ILC ke-111

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menghadiri sidang International Labour Conference (ILC) ke-111 pada 5-16 Juni 2023 di Jenewa, Swiss.

Hal itu diungkapkan langsung oleg Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada rapat persiapan The 111th ILC, di Jakarta, Kamis (25/5).

Dia mengatakan dalam sidang ILC ke-111 ada lima komite besar yang membahas isu-isu seputar ketenagakerjaan.

Pertama, Committee on The Application of Standard, membahas laporan penerapan konvensi yang diratifikasi dalam periode pelaporan 2022.

Kedua Standard Setting Committee, membahas penyusunan standar ketenagakerjaan ILO tentang pemagangan. Ketiga, Recurrent Discussion Committee, yang membahas mengenai pelindungan sosial.

Keempat, General Discussion Committee, mengenai transisi yang adil, termasuk pertimbangan kebijakan dan teknologi industri yang ramah lingkungan.

Kelima, General Affairs Committee, membahas mengenai usulan konvensi dan rekomendasi revisi sebagian dari 15 Instrumen Ketenagakerjaan Internasional yang aman dan sehat sesuai prinsip dan hak dasar ILO di tempat kerja.

"Kelima Komite tersebut telah mempertimbangkan serangkaian topik yang ditetapkan oleh organisasi badan pengurus (Governing Body)," kata Menaker Ida.